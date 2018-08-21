Пока прокуратура Германии разбирается с махинациями, допущенными местными производителями при сертификации машин с дизельными двигателями, в Швейцарии решили попросту запретить продажи нескольких моделей

Речь идет о Mercedes-Benz Vito с 1,6-литровым турбодизелем, а также кроссоверах Porsche Macan и Cayenne с 4,2-литровым турбодизелем. Запрет на регистрацию автомобилей вступил в силу 17 августа этого года.

В швейцарском дорожном агентстве Astra заявили, что запрет на регистрацию не касается автомобилей, которые были проданы до этой даты. Но их владельцы обязаны провести работы по модернизации силовых установок с тем, чтобы они соответствовали действующим требованиям Евро-6. В случае если этого не произойдет, владельцам грозит аннулирование регистрации.

По данным немецких следственных органов в махинациях, занижающим вредные выбросы на дизельных автомобилях, были замешены все автопроизводители за исключением Opel. Правда, пока под следствием находятся лишь бывший глава Audi Руперт Штадлер, глава отдела разработок Porsche Йорг Кернер и бывший член правления Porsche Вольфганг Кац. Все они находятся под арестом, так как прокуратура считает, что на свободе они могут уничтожить следы своей деятельности.