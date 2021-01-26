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26 янв 2021

В скором времени мы сможем отказаться от противотуманных фар

В скором времени мы сможем отказаться от противотуманных фар

Microsoft запатентовала систему, которая улучшает видимость водителя в условиях тумана и прочих осадков. Принцип работы – дополненная реальность

Да, совсем скоро противотуманки станут не нужны. А их роль исполнят специальные камеры, которые при помощи специальных сенсоров обрабатывают получаемое изображение, делая его более контрастным и выделяя скрытые за стеной осадков объекты.  Однако, возникает вопрос, а куда будет выводиться полученное изображение?

Изначально предполагалось, что вся картинка будет транслироваться на специальные очки, однако, в Microsoft сообщают, что наиболее предпочтительным источником вывода данных будут проекционные дисплеи в автомобилях. Правда, учитывая, что их размеры до сих пор остаются не сильно большими, возникает вопрос о сроках внедрения подобного решения.  Поясним, дисплеи еще не могут передавать качественную картинку. Кроме того водителю придется вглядываться в них, чтобы рассмотреть тот или иной объект, а это лишь отвлечет его от дороги.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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