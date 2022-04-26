В Словакии разработали педальный электромобиль

Словацкая марка Sven запустила предварительные продажи необычного электромобиля. Фактически – это четырехколесный велосипед с моторчиком

Данный электрокар является одноместным, зато он способен перевозить человека весом до 130 килограмм. При этом допускается и перевозка дополнительного багажа, но вес его не должен превышать десяти килограмм. Что касается мотора, то здесь установлен двигатель мощностью в три лошадиные силы. Примечательно, что он способен разогнать транспорт до 25 километров в час. Да, небыстро, зато запас хода здесь солидный – 60 километров.

Разумеется, машину можно привести в движение педалями, тогда все характеристики будут напрямую зависеть от выносливости пилота. В зависимости от версии автомобильчик можно оснастить системой быстрой зарядки, которая сможет восполнить энергию аккумулятора за два часа (при стандартных восьми). К слову, крутя педали, зарядить машинку нельзя – конструкцией такая возможность не предусмотрена.

Любопытно, что компания производитель будет передавать покупателям лишь ключевые узлы и агрегаты транспортного средства (двигатель, тормозная система и.т.д) остальные компоненты придется печатать самому на 3d-принтере.

