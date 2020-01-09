В Sony создали собственный автомобиль

Мир меняется, автомобильные производители начинают осваивать производство в нестандартных отраслях, например, в бытовой электронике, тогда как производители этого сегмента начинают набрасываться на производство автомобилей. Взять, к примеру, Sony, фирма - электронный гигант, взяла и разработала свой собственный электромобиль, который должен, кто бы сомневался, убить Tesla

Отметим, что шоу-кар создавался совместно с NVidia, Continental, Bosch, ZF, Qualcomm и Blackberry. Да, без автомобильных мэтров не обошлось, так как в основу электрокара легла модульная платформа, разработанная с Magna Steyr, а в движение машину приводят два электромотора мощностью 268 лошадиных сил каждый. Это обеспечивает Vision-S разгон до «сотни» за 4,8 секунды и максимальную скорость 240 километров в час. За движение в беспилотном режиме отвечают 33 датчика, расположенных внутри и снаружи автомобиля.

Дизайн автомобиля напоминает о таких продуктах, как Porsche Taycan и Lucid Air. Что касается оснащения, то в салоне имеются боковые экраны, на которые выводится изображение с камер, установленных вместо наружных зеркал. О серийных перспективах модели в компании пока не говорят.