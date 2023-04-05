В США могут создать национальный праздник в честь знаменитых гонщиков

Компания Hoonigan Industries, основанная гонщиком Кеном Блоком, запустила сбор подписей под петицией с призывом ввести в календарь национальный праздник в честь основателя

Как известно, Кен Блок недавно погиб, но оставил после себя огромное наследие - достаточно вспомнить его гоночные и тюниг-фестивали, а также собственные машины, каждая из которых является "бриллиантом" из мира тюнинга.

Интересный факт - в день Кена Блока хотят превратить третье апреля. Здесь есть определенный символизм, так как по американской системе эта дата записывается так: "4.3"(месяц идет впереди дня). А под номером 43 Блок постоянно выступал в своих раллийных заездах.