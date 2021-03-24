В США началась дискриминация разбитых машин

Администрация уединённого жилого комплекса в пригороде американского Цинциннати запрещает владельцам битых и ржавых автомобилей парковаться у комплекса.

Даже если вы житель, имея битую или ржавую машину, вы не сможете припарковаться у стен данного комплекса. Администрация даже вызывает эвакуаторы, чтобы те забирали машины на штрафстоянки. По какой причине? Просто комплекс настолько элитарен, что такие машины выглядят как бельмо на глазу. Администрация заявляет, что даже спущенное колесо уже является основанием для эвакуации.

Причем если жители приглашают кого-то к себе в гости, то те не должны приезжать на побитых машинах, а жителям комплекса настоятельно рекомендуют даже переехать, в случае если у них нет достаточных средств на починку машины.