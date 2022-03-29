В США начались массовые кражи Chevrolet Malibu

В кризисные времена злоумышленники начинают активизироваться - увеличивается число автомобильных краж. Чаще всего воры снимают колеса или срезают катализаторы. Однако в США прослеживается новая тенденция. Местные автомобильные воры разбивают стекла и похищают рули у Chevrolet Malibu

Наши зарубежные коллеги сообщают, что «джентльменов удачи» интересуют подушки безопасности. Почему же не красть их, скажем, с других машин? А здесь уже на сцену выходит простота конструкции – у Malibu руль крепится на двух болтах, что позволяет злоумышленникам быстро его демонстрировать.

Часто интересует воров и бензин, так как он в США существенно подорожал. Надо сказать, что злодеи и здесь применяют смекалку - они не пытаются вскрыть лючок бензобака, что занимает время из-за мер защиты, они просто берут дрель и просверливают сам бак, в результате чего бензин попросту вытекает в подставленную емкость.