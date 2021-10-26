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26 окт 2021

В США прошла беспилотная «Формула-1»

В США прошла беспилотная «Формула-1»

Как вы думаете, гонки беспилотных автомобилей – это интересно и захватывающе?  Конечно же, мы предвкушаем уже отрицательную реакцию, но спешим всех заверить, что, например, в США думают иначе. Более того, не только думают, но и проводят официальные заезды с обширными призовыми фондами

Буквально на днях на легендарном автодроме в Индианаполисе, где проходят гонки «Инди-500», прошли заезды  Indy Autonomous Challenge. Фактически, это студенческое соревнование, которое проводится между 21 студен¬ческой командой из 9 стран мира. Каждая из команд представила свой болид (который до боли напоминает гоночный снаряд «Формулы-1»). Транспортному средству надо проехать ровно шесть кругов,  а два последних  - с максимально возможной скоростью. Победитель выявлялся именно по этому показателю

То есть вы все правильно поняли -  на трек выпускали болиды по одному. Они катались шесть кругов, разгонялись до максимума и завершали заезд.  Согласны, скучновато. Впрочем, изначальная концепция была насыщеннее – планировалось, устроить настоящую борьбу между машинами, выпустив на трек всех сразу.  Правда,  по соображениям безопасности от такого формата было решено отказаться.

Кстати, а кто победил? Отвечаем - студенты из Технического универ¬ситета Мюнхена, представ-ляющие команду TUM Autonomous Motorsport. Немецкий  болид показал среднюю максимальную скорость в 218 километров в час.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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