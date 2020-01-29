В США разрешат автомобильные номера с эмодзи

Вермонт может стать первым американским штатом, где разрешат использовать на автомобильных номерах идеограммы и смайлики

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение членом Демократической партии Ребеккой Уайт, сообщает CNET.

Согласно документу, водитель сможет выбрать один из шести символов в дополнение к стандартному набору цифр и чисел. Плюс ко всему особый знак можно будет использовать при покупке платного уникального номера, выполненного по особому заказу. В случае принятия закона Вермонт станет первым североамериканским штатом, где разрешат изображать эмодзи на государственных регистрационных знаках.

Любопытно, что год назад эмодзи позволили использовать на автомобильных номерах в австралийском Квинсленде. Местные водители могут выбрать один из пяти смайликов: смеющийся, подмигивающий, в солнечных очках, улыбающийся или с сердечками вместо глаз. При этом сам знак является исключительно декоративным и не отмечается в официальных документах.