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5 дек 2024

В США стартовало производство 3-местного суперкара SCG 004S без подушек безопасности

В США стартовало производство 3-местного суперкара SCG 004S без подушек безопасности
Автор фото: фирма-производитель

Компания Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) начала производство нового суперкара 004S, включая его трековую версию 004CS. Данная модель отличается 3-местным салоном и полным отсутствием подушек безопасности

Обе модели оснащены 6,2-литровым турбированным V8 мощностью 650 л.с., который агрегатируется 6-ступенчатой механической коробкой передач. Особенностью версии 004CS стало наличие амортизаторов Bilstein, усиленных тормозов и гоночных шин Michelin Pilot Sport Cup 2. Кроме этого, такая версия выделяется более развитым аэродинамическим обвесом.

Внутри установлены три сиденья с водительским местом посередине. Оснащение включает электрорегулировки сидений, климат-контроль и мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и AndroidAuto. Примечательно, что вне зависимости от комплектации автомобили идут без подушек безопасности. Два года назад их отсутствие не помешало суперкару пройти краш-тест NHTSA.

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