В США запретили заниженные пикапы

Власти штата Северная Каролина заявили о запрете на эксплуатацию так называемых squatted trucks, что на русский можно перевести как «пикапы на корточках»

Говорим простым языком - squatted trucks – это тот случай, когда у пикапа передняя часть задрана чуть ли не до небес, а задняя, наоборот, занижена до самой земли. Собственно, местные власти считают, что такой тюнинг попросту опасен для окружающих, так как задранный капот и модифи-цированная подвеска несут опасность для пешеходов в случае столкно¬вения. Кроме того, сильно снижается обзорность и управляемость.

СМИ сообщают, что если человека три раза «засекут» правоохранительные органы, то его лишат прав на один год. Правда, общественность уже заявила, что наверняка все эти запреты будут легко обходиться пневматической подвеской.