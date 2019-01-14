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14 янв 2019

В столице изменился график передвижения грузовиков

В столице изменился график передвижения грузовиков

До сегодняшнего дня ограничения вводились по плавающему графику, который менялся в течение года. Теперь же все приведено к единому стандарту

Ранее график ограничения въезда был таким: с 1 мая по 1 октября по пятницам, субботам, воскресеньям, накануне нерабочих праздничных дней, по нерабочим праздничным дням — с 6.00 до 24.00. В остальные дни — с 6.00 до 22.00. Теперь же ограничение будет единым, вне зависимости от праздничных дней и времени года - с 6.00 до 22.00. Подобное нововведение сможет облегчить водителям порядок въезда в город. Учитывая то, что теперь временные рамки будут едиными, более не возникнет путаницы относительно дней недели.

Изменения также коснулись порядка оформления разовых пропусков на въезд в Москву грузового транспорта. Получить разовый пропуск (сроком действия не более 5 суток) на одно транспортное средство заявители могут не более двух раз в месяц. Срок рассмотрения таких запросов увеличится до 8 рабочих часов. Эти изменения должны обеспечить качество предоставления государственных услуг, а также лишить недобросовестных перевозчиков возможности злоупотреблять правом во время подачи документов.

«Мы учитываем ту огромную важность для жизнедеятельности Москвы, которую обеспечивает качественная грузовая логистика. Будем прикладывать максимальные усилия для того, чтобы необходимые москвичам товары и грузы своевременно доставлялись, но при этом обеспечивалась оптимальная загрузка городских дорог», - отметили в пресс-службе ЦОДД.

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При написании новости использовалась информация:
ГУЦОДД, Авто@mail.ru

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