В столице открыли новую «платку»

9 сентября Владимир Путин и Сергей Собянин запустили движение по проспекту Багратиона, известному прежде как Северный дублер Кутузовского проспекта

Новая трасса рассчитана на шесть полос. Она берет начало от «Москва-Сити», далее идет по Белорусскому направлению Московской железной дороги до пересечения МКАД с Молодогвардейской улицей, где переходит в платный обход Одинцово. Дорога по трассе от МКАД до Делового центра занимает всего 15 минут, что в три раза быстрее, чем ранее. Максимальная скорость движения составляет 90 км/ч.

В зависимости от типа транспортного средства, за проезд по новой дороге придется заплатить от 600 до 1200 рублей. В случае приобретения транспондера оператора трассы цена понизится до 415 и 832 рублей соответственно. Проверка осуществляется по установленным на трассе камерам. В случае неуплаты предусмотрен штраф в размере 1500-5000 рублей.

По данным ЦОДД Москвы, открытие платной магистрали поможет разгрузить плотное движение по Кутузовскому проспукту, МКАДу, Можайском шоссе, а также проспекту Генерала Дорохова. Пропускная способность трафика - 50 тыс. авто в сутки.

