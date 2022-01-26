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26 янв 2022

В Тайланде придумали необычное наказание для пьяных водителей

В Тайланде придумали необычное наказание для пьяных водителей

Вождение в нетрезвом виде – одна из основных проблем безопасности дорожного движения, с которой ведется постоянная борьба

Методы разные – где-то водителей штрафуют на крупные суммы, где-то их арестовывают и сажают в тюрьмы. Существуют и нестандартные подходы, об одном из которых мы и поговорим.

Власти Таиланда недавно придумали необычный способ проучить нетрезвых водителей – отправить их на общественные работы. Что здесь необычного? Отвечаем – работать придется в моргах. Нарушителей заставляют отмывать холодильники и  убирать печи крематориев.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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