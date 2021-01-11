В Tesla будут делать особые автомобили для Китая

Интересно, что отличать их будет не какое-нибудь уникальное техническое наполнение, а дизайн, который точно отвечает предпочтениям клиентов.

Что же это за дизайн такой? Никто не знает, даже сам Илон Маск не знает, лишь говорит о том, что идея эта интересная: Я думаю, что было бы суперкруто... создать китайский проектно-конструкторский центр, который бы разработал действительно оригинальный автомобиль в Китае для мирового рынка. Я думаю, это было бы очень интересно» - приводит портал Drom цитату из социальных сетей Маска.

Известно, что новая студия будет открыта либо в Пекине, либо в Шанхае, а ее сотрудниками станут специалисты, которые обладают знаниями, как об американской, так и о китайской культурах. Причем кандидатам ставится важное условие – у них должен быть громадный опыт работы. Под словом громадный подразумевается двадцать и более лет. Похоже, что в Tesla решили серьезно заняться своим приоритетным рынкам (за исключением домашнего). К слову, именно продажи на китайском рынке стали частью общего успеха марки в 2020 году, которые положительно повлияли на стоимость акций.