В Тунисе появился автомобиль собственного производства

2022 год показал нам, что практически каждая страна в мире захотела иметь свою собственную автомобильную промышленность. Даже в Эфиопии запустили автомобильный завод. Впрочем, сегодня нас интересует не африканский континент, а Тунис

Да, в краю, который славится туризмом появился национальный автопроизводитель – компания Wallyscar. На днях показали и первый автомобиль – седан Wallys 719. Собственно, теперь следите за руками – данная модель является перелицованной копией иранского седана IKCO Runna. Та, в свою очередь, появилась в 2012-м и сделана путем комплексного обновления седана Peugeot 206 SD 2005 года. То есть, строго говоря, у тунисской машины нет никаких технологий, собственной разработки.

Разумеется, все происходит в рамках лицензионных соглашений. Иранцы выкупили все права на Peugeot 206 в свое время, а тунисцы закупают у IKCO машинокомплекты и собирают готовый продукт крупноузловым методом.