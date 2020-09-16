В Турции представили первый летающий автомобиль

Турецкая компания Baykar, которая занимается производством летательных беспилотников, представила прототип первого летающего автомобиля собственного производства под названием Gezeri

В воздух машину весом 230 кг поднимают пропеллеры, которые приводят в действие восемь электромоторов. Салон вмещает одного человека, однако в будущем планируется построить прототипы, вмещающие пассажиров, а также грузовые варианты. Во время первых испытаний, которые проводились как со страховочными тросами, так и без них, летающая машина смогла подняться на 10 метров.

Разработчики планируют, что в будущем Gezeri сможет достигать скорости в 100 км/ч, подниматься на 2000 метров и преодолевать расстояния 70-80 км, оставаясь в воздухе в течение часа.