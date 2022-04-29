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29 апр 2022

В Туркмении запретили женщинам ездить за рулем и на переднем сидении

В Туркмении запретили женщинам ездить за рулем и на переднем сидении
Законодательство данной  страны продолжает удивлять обычных людей. Сначала в Туркмении стали арестовывать всех водителей-женщин, теперь власти негативно смотрят просто на их присутствие на переднем кресле.
Удивительно, но в 2017 году, когда ввели первый запрет, у женщин  даже отбирали водительские права, а машины увозили на штрафстоянки. Чуть позже женщин даже стали переставать пускать на курсы по обучению вождению. 
 
Самое любопытное заключалось в том, что женщинам даже перестали продлять действующие  водительские права. К слову, это вызвало большое недовольство у гражданок Туркменистана, в результате чего они  вышли на митинг. Власти ненадолго отступили и стали снова продлевать права, но выборочно - женщинам старше сорока лет, сотрудникам дипломатических миссий и тем женщинам, в семье которых есть инвалиды.

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За Рулем

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