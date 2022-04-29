В Туркмении запретили женщинам ездить за рулем и на переднем сидении

Законодательство данной страны продолжает удивлять обычных людей. Сначала в Туркмении стали арестовывать всех водителей-женщин, теперь власти негативно смотрят просто на их присутствие на переднем кресле.

Удивительно, но в 2017 году, когда ввели первый запрет, у женщин даже отбирали водительские права, а машины увозили на штрафстоянки. Чуть позже женщин даже стали переставать пускать на курсы по обучению вождению.

Самое любопытное заключалось в том, что женщинам даже перестали продлять действующие водительские права. К слову, это вызвало большое недовольство у гражданок Туркменистана, в результате чего они вышли на митинг. Власти ненадолго отступили и стали снова продлевать права, но выборочно - женщинам старше сорока лет, сотрудникам дипломатических миссий и тем женщинам, в семье которых есть инвалиды.