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30 мар 2022

В Великобритании разрешили детям садиться за руль

В Великобритании разрешили детям садиться за руль

Возрастной ценз для управления автомобилем в каждой стране свой, но ни в одном уголке света его еще не опустили ниже шестнадцати лет. Впрочем, одна страна решила пойти на эксперимент и пустить за руль десятилетних!

Сразу оговоримся, это частная инициатива и речь не пойдет про вождение автомобиля на дорогах общего пользования. Английская компания Track Days, которая предоставляет спортивные автомобили в аренду на нескольких трассах Великобритании объявила о запуске специальной «детской» программы, в рамках которой за рулем быстрых Lamborghini и Ferrari могут оказаться дети в возрасте от 10 до 17 лет.  За определенную плату ребенок получит возможность десятиминутного заезда на треке под контролем опытного инструктора.

Разумеется, все вопросы безопасности продуманны. Есть ограничение по росту – ребенок не должен быть ниже 150 сантиметров. Помимо упомянутого профессионала рядом, на спорткары будет установлен ограничитель скорости, который не даст автомобилю раскрыть весь свой потенциал.  Юного фаната гоночных болидов обязательно прокатят на пределе возможного, но уже в качестве пассажира. TrackDays позволит подросткам сесть за руль Audi R8 V10, Aston Martin DB9 либо McLaren MP4 12C. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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