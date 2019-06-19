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19 июн 2019

В Великобритании вводят дорожный знак «Осторожно - ежи!»

В Великобритании вводят дорожный знак «Осторожно - ежи!»

Главными врагами ежей в природе являются совы, лисицы и прочие хищники, однако не меньший вред их популяции наносит человек. Особенно актуальна эта проблема в Великобритании, где млекопитающие гибнут под колесами автомобилей

Минтранспорта Великобритании приняло решение внедрить в ПДД новый дорожный знак, предупреждающий водителей о районах с наибольшей активностью млекопитающих: не только ежей, но и выдр, белок, барсуков. Новый знак представлен широкой публике. Выглядит он просто- черный силуэт ежика в красном треугольнике.

Как сообщает местное автомобильное издание Autoexpress, лишь в 2017 году 629 человек получили травмы различной степени тяжести и четыре человека погибли в результате аварий с участием животных.  В свою очередь, глава Министерства транспорта Грис Грейлин заявил, что новые знаки будут способствовать уменьшению инцидентов на дорогах. Также чиновник посоветовал местным властям провести соответствующие исследования, цель которых – сбор статистических данных по дорогам, где происшествия с участием мелких млекопитающих происходят чаще всего. 

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При написании новости использовалась информация:
Drom, CarsWeek

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