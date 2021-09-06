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6 сен 2021

В Volkswagen рассекретили свой самый компактный кроссовер

В Volkswagen рассекретили свой самый компактный кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Совсем скоро откроется мюнхенский автосалон, где будет показано очень много интересных новинок. Концерн Volkswagen, например, покажет свой самый компактный кроссовер электрической линейки ID.

Концепт-кар ID. Life нам рассекретили несколько заранее. Хотя секрета здесь делать не из чего – машина построена на той же самой платформе, что и Volkswagen ID.3. В качестве мотора здесь используется  электрический двигатель с мощностью в 234 лошадиные силы. Он позволяет ID. Life ускоряться до 100 км/ч за 6,9 секунды. Максимальная скорость — 180 км/ч.

Внешне, конечно же, машина отличается от ID.3 – У ID. Life более угловатый силуэт и увеличенный дорожный просвет в 190 миллиметров

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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