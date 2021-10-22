В Xiaomi назвали дату выпуска своего электрокара

Пожалуй, этот китайский производитель электроники – единственный среди своих конкурентов, кому удастся построить электромобиль достаточно быстро. Компания заявляет, что справится уже к 2024 году

Прежде чем перейти к Xiaomi, немного разъясним всю ситуацию по электрокарам, которые производятся IT-компаниями. Итак, в данный момент у компании Xiaomi есть два конкурента. Первый – Apple. Известная всем компания из американского города Купертино в данный момент находится в поисках технологического партнера, и, насколько нам известно, ни одна компания-автопроизводитель не готова присоединиться к проекту. Второй игрок - компания Huawei. Здесь дела обстоят еще хуже – компания временно приостановила финансирование автомобильного проекта.

Так что, скорее всего электромобиль Xiaomi станет своего рода пионером. Какой станет новинка китайской марки, пока не уточняется: по основной гипотезе, Xiaomi рассчиты¬вает сыграть в массовом сегменте этого рынка. Однако по другой версии электрокар Xiaomi может стать основным конкурентом модели, которую разрабаты¬вает компания Apple, а это значит, что будет идти борьба в премиальном сегменте.