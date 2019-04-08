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8 апр 2019

ВАИ начнет штрафовать за нарушение ПДД

ВАИ начнет штрафовать за нарушение ПДД

Выписывать штрафы военные сами не смогут, информацию о нарушении придется передавать коллегам из ГИБДД, которые уже составят и направят "письма счастья"

В России сотрудникам Военной автоинспекции (ВАИ) разрешат фиксировать нарушения правил дорожного движения гражданскими водителями. Соответствующие поправки планируют внести в устав военной полиции. При этом, выписывать штрафы военные сами не смогут, информацию о нарушении придется передавать коллегам из ГИБДД. Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, оформят штрафы и разошлют «письма счастья». Сообщается, что ВАИ будет фиксировать не только превышение скорости, но и другие нарушения. Например, выезд на встречную полосу, пересечение сплошных линий или проезд под запрещающий знак.

Для фиксации нарушений инспекторам выдадут радары, видео- и фотоаппаратуру. На данный момент уже ведется закупка этого оборудования. На приобретение новых приборов выделили 2,28 млн. рублей. Применять технику планируется в местах скопления военного транспорта и при движении автоколонн по дорогам общего пользования.

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Авторамблер, Колёса

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