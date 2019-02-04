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4 фев 2019

Ваш автомобиль угонят быстро

Ваш автомобиль угонят быстро

К такому выводу пришли исследователи немецкого автоклуба ADAC,  протестировав 237 новых автомобилей 30 разных марок. Оказалось, что большинство автомобилей уязвимы, по причине серьезной технологической нафаршированности

Дело в том, что Системы бесключевого доступа в салон и запуска двигателя с кнопки являются одними из самых любимых опций клиентов. По этой причине ими сегодня оснащают не только внедорожники, седаны и минивэны, но даже небольшие городские хэтчбеки. Именно эти системы и становятся главной уязвимостью, они легко подвергаются хакерским атакам. Воры просто сканируют сигналы, передаваемые беспроводными ключами, и, усиливая их, открывают салон и заводят двигатель.

Интересно, что только три модели смогли полностью противостоять атаке, благодаря технологии сверхширокополосной связи, и все они произведены компанией Jaguar Land Rover. Это Jaguar I-Pace, а также Land Rover Discovery и Range Rover Evoque. Еще четыре автомобиля можно либо только открыть (Infiniti Q30), либо завести (BMW i3, Mazda 2, Volvo XC60 T5).  Кстати в качестве защиты эксперты называют лишь радикальное отключение систем бесключевого доступа, так как никакое экранирование ключей, например, фольгой не защитит автомобиль от взлома.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , carsguru

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