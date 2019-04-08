Вечерний час пик начнется раньше

В Центре организации дорожного движения призвали водителей по возможности отказаться сегодня от машины. Затруднения начнутся уже в 16:00 и закончатся не раньше 20:30

В полном сообщении ЦОДД говорится: «Вечерний час пик начнется уже в 16:00 и закончится не раньше 20:30. Кроме ограничений на юго-востоке на трафик повлияют международные визиты высшего уровня и погода - по прогнозу дождь и ветер». Под международным визитом ЦОДД подразумевает приезд Президента Турции Реджепа Эрдогана.

Однако главной причиной дорожных затруднений, все же, остается закрытие участка Таганско-Краснопресненской линии от ст. м. «Пролетарская» до ст. м. «Котельники». Вдоль закрытых станций организованы несколько компенсационных маршрута автобусов. В районе перекрытий действуют ограничения дорожного движения для приоритетного проезда общественного транспорта.