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8 апр 2019

Вечерний час пик начнется раньше

Вечерний час пик начнется раньше

В Центре организации дорожного движения призвали водителей по возможности отказаться сегодня от машины. Затруднения начнутся уже в 16:00 и закончатся не раньше 20:30

В полном сообщении ЦОДД говорится: «Вечерний час пик начнется уже в 16:00 и закончится не раньше 20:30. Кроме ограничений на юго-востоке на трафик повлияют международные визиты высшего уровня и погода - по прогнозу дождь и ветер». Под международным визитом ЦОДД подразумевает приезд  Президента Турции Реджепа Эрдогана.

Однако главной причиной дорожных затруднений, все же, остается закрытие участка Таганско-Краснопресненской линии от ст. м. «Пролетарская» до ст. м. «Котельники». Вдоль закрытых станций организованы несколько компенсационных маршрута автобусов.  В районе перекрытий действуют ограничения дорожного движения для приоритетного проезда общественного транспорта.

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При написании новости использовалась информация:
РИА Новости, Эхо Москвы

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