На днях Верховный суд РФ рассмотрел иск екатеринбургского водителя Владимира Меркулова, оштрафованного в мае 2010 года на три тысячи рублей за то, что он перевозил ребенка без специального детского кресла. Вместо него Владимир использовал специальное удерживающее устройство наподобие подушки в сочетании с обычным ремнем безопасности.

Владимир настаивал, что имеет право перевозить своего ребенка таким образом, однако, ГИБДД, а также все судебные инстанции, кроме Верховного суда, с ним согласны не были. Выслушав доводы истца судья ВС РФ принял решение, подтвердив правоту водителя: использовать удерживающие устройства, соответствующие требованиям регламента таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» в сочетании с обычными ремнями безопасности можно наравне с детскими креслами.

Верховный суд в своем решении отменил постановления предыдущих инстанций и снял с истца административный штраф из-за отсутствия в его действиях состава преступления. По-видимому, руководствуясь этим решением любой водитель может не только использовать альтернативные удерживающие устройства, но и попробовать обжаловать административное постановление, если оно было оформлено по аналогичному составу.