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28 мар 2017

Верховный суд признал законной перевозку детей без специальных кресел

Верховный суд признал законной перевозку детей без специальных кресел

На днях Верховный суд РФ рассмотрел иск екатеринбургского водителя Владимира Меркулова, оштрафованного в мае 2010 года на три тысячи рублей за то, что он перевозил ребенка без специального детского кресла. Вместо него Владимир использовал специальное удерживающее устройство наподобие подушки в сочетании с обычным ремнем безопасности.

Владимир настаивал, что имеет право перевозить своего ребенка таким образом, однако, ГИБДД, а также все судебные инстанции, кроме Верховного суда, с ним согласны не были. Выслушав доводы истца судья ВС РФ принял решение, подтвердив правоту водителя: использовать удерживающие устройства, соответствующие требованиям регламента таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» в сочетании с обычными ремнями безопасности можно наравне с детскими креслами.

Верховный суд в своем решении отменил постановления предыдущих инстанций и снял с истца административный штраф из-за отсутствия в его действиях состава преступления. По-видимому, руководствуясь этим решением любой водитель может не только использовать альтернативные удерживающие устройства, но и попробовать обжаловать административное постановление, если оно было оформлено по аналогичному составу.

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При написании новости использовалась информация:
РАПСИ

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