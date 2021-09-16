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16 сен 2021

Вьетнамский автопром пустит корни в России

Вьетнамский автопром пустит корни в России

Компания Vinfast представила в нашей стране одну из своих моделей

Речь идет о кроссовере VFe35. Глобальная презентация модели прошла весной нынешнего года и на прошлые модели бренда он совсем не похож. Дело в том, что в свое время компания Vinfast прославилась производством лицензионных копий автомобилей BMW, а тут своя собственная разработка!

Хотя понятие «собственности» можно поставить под сомнение. Так, дизайн кузова и интерьера был создан в известном европейском ателье Pininfarina. И что-то нам подсказывает, если открыть капот и заглянуть в моторный отсек, то мы увидим знакомые силовые агрегаты.

К слову об двигателях, согласно патентной документации, Vinfast VFe35 будет предлагаться в двух спецификациях - с электромотором и с ДВС. В электрическом варианте машина будет оборудована двумя моторами совокупной мощностью в 400 лошадиных сил. В версии с ДВС под капотом расположится двухлитровый 190-сильный турбо-агрегат.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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