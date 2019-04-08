«Выбили и растоптали». Карлос Гон исключен из совета директоров Nissan

Похоже, что с опальным менеджером никто не хочет иметь ничего общего. Карлос Гон будет не только исключен из совета директоров, но и останется без компенсационных выплат

Акционеры японского автоконцерна Nissan на внеочередном собрании в понедельник исключили из совета директоров Карлоса Гона, обвиняемого в финансовых махинациях. Ранее он занимал пост главы франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi. Вместе с Гоном из совета директоров исключен один из его ближайших сподвижников Грег Келли, также обвиняемый в махинациях. При этом акционеры проголосовали за включение нового президента Renault Жан-Доминика Сенара в состав совета директоров Nissan.

Несколько странно осознавать, что с поста председателя совета директоров Гон был «снят» еще в прошлом году, однако он оставался его действующим членом и мог принимать участие в заседаниях. К слову, адвокаты менеджера несколько раз подавали соответствующие прошения в суд, который, однако, их отклонял. В любом случае, на данный момент, вопрос с Карлосом Гоном, по всей вероятности, закрыт окончательно. «Мы должны признать, что у нас были проблемы в управлении», — сказал генеральный директор Nissan Хирото Саикава по итогам собрания.