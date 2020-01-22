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22 янв 2020

Выхлопные газы приводят к инфарктам

Выхлопные газы приводят к инфарктам

Ученые назвали новую причину инфарктов. Оказалось, что спровоцировать инфаркт миокарда могут встречающиеся в загрязненном воздухе ультрамелкие частицы,  основным источником которых в городе являются автомобильные выхлопы

Самое интересное, что к такому выводу пришли не легендарные британские ученые, а, вполне себе, обычные  исследователи из Йельского университета, центра имени Гельмгольца и университетской клиники Аугсбурга.По мнению ученых, в течение первых нескольких часов воздействия на организм частицы, легко проникающие в кровь, могут вызвать большие проблемы с сердцем. Исследование охватило почти шесть тысяч человек, переживших инфаркт с 2005 по 2015 год.

«Работа подтверждает то, о чем догадывались на протяжении длительного времени: мельчайшие частицы загрязненного воздуха могут оказывать влияние на развитие серьезного заболевания сердца. Это особенно актуально в течение первых нескольких часов», — цитирует «РИА Новости» доцента Йельского университета Каи Чена, одного из авторов исследования.

При написании новости использовалась информация:
РИА Новости

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