Выхлопные газы приводят к инфарктам

Ученые назвали новую причину инфарктов. Оказалось, что спровоцировать инфаркт миокарда могут встречающиеся в загрязненном воздухе ультрамелкие частицы, основным источником которых в городе являются автомобильные выхлопы

Самое интересное, что к такому выводу пришли не легендарные британские ученые, а, вполне себе, обычные исследователи из Йельского университета, центра имени Гельмгольца и университетской клиники Аугсбурга.По мнению ученых, в течение первых нескольких часов воздействия на организм частицы, легко проникающие в кровь, могут вызвать большие проблемы с сердцем. Исследование охватило почти шесть тысяч человек, переживших инфаркт с 2005 по 2015 год.

«Работа подтверждает то, о чем догадывались на протяжении длительного времени: мельчайшие частицы загрязненного воздуха могут оказывать влияние на развитие серьезного заболевания сердца. Это особенно актуально в течение первых нескольких часов», — цитирует «РИА Новости» доцента Йельского университета Каи Чена, одного из авторов исследования.