Средняя выплата по ОСАГО в августе этого года составила 77 749 рублей, что на пять процентов больше, чем годом ранее. А средняя премия, наоборот, снизилась на пять процентов до 5813 рублей.

За первые восемь месяцев средняя выплата выросла на 20 процентов до 77 779 рублей, а премия сократилась на 4 процента до 5788 рублей, свидетельствуют данные Российского союза автостраховщиков.

«Положительных изменений на рынке ОСАГО не отмечается. Уже долгое время мы наблюдаем тенденцию падения средней премии и роста средней выплаты. Это говорит о том, что ситуация в этом сегменте страхования усугубляется, так как нарастает дисбаланс системы», — заявил президент РСА Игорь Юргенс.

По его словам, положению страховых компаний может помочь либерализация тарифов по ОСАГО, однако, ситуация может усложниться, если будут приняты поправки Минфина, которые увеличивают суммы по европротоколу и вводят многолетние договора ОСАГО.