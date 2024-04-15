Виртуальный помощник Nio Nomi получил “интеллектуальное” обновление

Компания Nio представила обновленный виртуальный ассистент для своих автомобилей под названием Nomi GPT. Он получил множество дополнительных функций, связанных с искусственным интеллектом. Установить обновление можно “по облаку”

Как и раньше, Nomi располагается посередине передней панели в виде поворачивающегося шара с небольшим экраном, на котором демонстрируется цифровое выражение глаз и жестов виртуального помощника. В актуальных версиях автомобилей Nio Nomi способен управлять достаточно широким спектром функций, включая навигацию, климат-контроль, электроприводы и т.д. Он даже может рассказать шутку или дать точные сведения о погоде.

Однако в обновление вошел большой пласт информации для поддержания любой беседы как с водителем, так и с пассажирами. Nomi теперь разбирается даже в истории, науке и искусстве. Более того, в компании отмечают, что искусственный интеллект ассистента заточен на постоянное развитие своих коммуникационных способностей, которое происходит через анализ всех состоявшихся бесед с Nomi.