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15 апр 2024

Виртуальный помощник Nio Nomi получил “интеллектуальное” обновление

Виртуальный помощник Nio Nomi получил “интеллектуальное” обновление
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nio представила обновленный виртуальный ассистент для своих автомобилей под названием Nomi GPT. Он получил множество дополнительных функций, связанных с искусственным интеллектом. Установить обновление можно “по облаку”

Как и раньше, Nomi располагается посередине передней панели в виде поворачивающегося шара с небольшим экраном, на котором демонстрируется цифровое выражение глаз и жестов виртуального помощника. В актуальных версиях автомобилей Nio Nomi способен управлять достаточно широким спектром функций, включая навигацию, климат-контроль, электроприводы и т.д. Он даже может рассказать шутку или дать точные сведения о погоде.

Однако в обновление вошел большой пласт информации для поддержания любой беседы как с водителем, так и с пассажирами. Nomi теперь разбирается даже в истории, науке и искусстве. Более того, в компании отмечают, что искусственный интеллект ассистента заточен на постоянное развитие своих коммуникационных способностей, которое происходит через анализ всех состоявшихся бесед с Nomi.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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