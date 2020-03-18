Вирус вирусом, а штрафы по расписанию

В Центре организации дорожного движения рассказали о мерах по защите своих сотрудников от коронавируса

В рамках борьбы с коронавирусом Центр организации дорожного движения принял решение начать обрабатывать все свои машины в Москве дезинфицирующими средствами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. На данный момент машины ЦОДД используются в городе в качестве мобильных комплексов фотовидеофиксации. Также автомобили находятся в штате дорожного патруля для оперативной помощи водителям и экстренным службам.

В ЦОДД рассказали, что ежедневно антисептическую обработку проходят 390 транспортных средств. На это каждый день тратится около 2,8 тыс. л. специального средства. «Обработке подвергаются контактные поверхности внутри и снаружи автомобиля: ручки дверей, поручни, пряжки ремней безопасности, приборная панель, рулевое колесо, ручка КПП, подлокотники, подголовники и сиденья», — рассказали в ЦОДД.