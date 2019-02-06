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6 фев 2019

Вижу дороги - считаю налоги

Вижу дороги - считаю налоги

Депутаты Госдумы предлагают внести некоторые поправки в Налоговый кодекс, которые  обеспечат граждан возможностью получения налогового вычета на автомобиль. Интересно то, что под термином «граждане» подразумеваются не все жители нашей страны, а лишь представители Дальневосточного федерального округа

Предполагается, что  жители ДФО раз в пять лет смогут получить налоговый вычет.  Размер имущественного налогового вычета не должен превышать одного миллиона рублей, при этом выплата по нему составит соответственно не более 130 тысяч рублей. Причем  запрос о вычете может быть направлен лишь после того, как ввезенный автомобиль пройдет регистрацию в ГИБДД.

Почему депутаты «пекутся» именно о Дальневосточном округе?  Авторы инициативы поясняют, что в последние несколько лет автомобили (чаще всего из Японии) начали ввозить в страну в «разобранном» виде. Собирают эти запчасти уже здесь, в России. Считается, что такие «конструкторы» опасны в эксплуатации, так как они не получают сертификатов безопасности. Поэтому, чтобы снизить финансовую нагрузку на покупателей б/у иномарок и предлагается ввести для них налоговый вычет.  К слову, есть мнение, что инициатива будет отклонена, как раз, по причине «избирательности» регионов.

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При написании новости использовалась информация:
Колеса , РИА Новости

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