Автомобильный портал Motorpage
26 мар 2025

Владельцам иностранных прав осталось несколько дней на их обмен

Владельцам иностранных прав осталось несколько дней на их обмен
Автор фото: Unsplash.com

С 1 апреля 2025 года иностранные водительские удостоверения станут недействительными для водителей, получивших вид на жительство (ВНЖ) или гражданство России до 1 апреля 2024 года. Это касается и россиян, въехавших в страну до этой даты. За нарушение нового правила предусмотрен штраф от 5 000 до 15 000 рублей

По упрощенной процедуре иностранные права можно заменить на российские без экзаменов до 1 апреля 2025 года. Данной опцией уже воспользовались более 400 тысяч человек. Однако по истечении этого срока для замены иностранных ВУ на российские водителям придется сдавать теоретический экзамен для категорий М, А и B, а для категорий C и D — проходить обучение в автошколе, а также сдавать теоретический и практический экзамены. 

Некоторые россияне намеренно получали водительские удостоверения за границей, в частности в Грузии, где экзамены проще и не требуют обязательного обучения в автошколе. Повышенный интерес к этому вызван ужесточением правил пересдачи экзамена в ГИБДД, согласно которым между третьей и четвертой попытками вождения в городе должно пройти от шести до девяти месяцев.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...
Voyah Passion

Гибридный седан Voyah Passion “пропишется” в России

26 марта 2025

Льюис Хэмилтон хочет создать современный Ferrari F40

26 марта 2025
Porsche

Porsche представила новое поколение электровелосипедов eBike

26 марта 2025
Audi E Concept (2024)

Audi готовит новый электрокар: 700 км без подзарядки и разгон до “сотни” за 3,6 секунды

25 марта 2025
Honda Accord (2026)

Honda представила спортивную версию седана Accord

25 марта 2025

Вторичный авторынок России остается стабильным, несмотря на спад

25 марта 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Evolute I-Sky - evolute i-sky (2023) между городом и деревней Тест драйв
26 марта 2025

Evolute I-Sky
"Между городом и деревней"
Geely Preface - geely preface (2021) ласковый и нежный зверь
Тест драйв
24 марта 2025

Geely Preface
"Ласковый и нежный зверь"
SOUEAST S09 - soueast s07 и s09 (2025) секрет легкой жизни
Тест драйв
20 марта 2025

SOUEAST S09
"Секрет легкой жизни"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 7 5 0