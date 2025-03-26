Владельцам иностранных прав осталось несколько дней на их обмен

С 1 апреля 2025 года иностранные водительские удостоверения станут недействительными для водителей, получивших вид на жительство (ВНЖ) или гражданство России до 1 апреля 2024 года. Это касается и россиян, въехавших в страну до этой даты. За нарушение нового правила предусмотрен штраф от 5 000 до 15 000 рублей

По упрощенной процедуре иностранные права можно заменить на российские без экзаменов до 1 апреля 2025 года. Данной опцией уже воспользовались более 400 тысяч человек. Однако по истечении этого срока для замены иностранных ВУ на российские водителям придется сдавать теоретический экзамен для категорий М, А и B, а для категорий C и D — проходить обучение в автошколе, а также сдавать теоретический и практический экзамены.

Некоторые россияне намеренно получали водительские удостоверения за границей, в частности в Грузии, где экзамены проще и не требуют обязательного обучения в автошколе. Повышенный интерес к этому вызван ужесточением правил пересдачи экзамена в ГИБДД, согласно которым между третьей и четвертой попытками вождения в городе должно пройти от шести до девяти месяцев.