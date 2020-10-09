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9 окт 2020

Владельцы армянских номеров создали онлайн-петицию на имя Путина и грозят протестами

Владельцы армянских номеров создали онлайн-петицию на имя Путина и грозят протестами

«У нас хотят отобрать наши автомобили», — говорится в петиции президенту на сайте change.org. Ее авторы просят Владимира Путина разрешить ставить на учет в России автомобили, купленные в Армении. Под обращением подписалось почти девять тысяч россиян

Летом инспекторы ГИБДД начали штрафовать владельцев автомобилей на армянском учете и забирать машины, если выяснится, что они не растаможены. Первый раз штраф — 500 рублей и штрафстоянка, дальше — 5 тысяч или лишение прав до трех месяцев.

«Порядка 30 тысяч транспортных средств были ввезены на территорию РФ с армянским учетом. Таможенная служба каких-либо мероприятий по декларированию, растаможке, оформлению временного ввоза не проводила. При этом органы ГИБДД уже неделю как начали массовые тотальные рейды на такие транспортные средства. Такие транспортные средства останавливаются на дорогах, оформляется протокол по статье 12.3, изымается транспортное средство», — говорится в параллельном обращении водителей Краснодарского края.

Последние несколько лет в России была популярна схема, в соответствии с которой подержанные иномарки ввозили через Армению. Там платили существенно более низкие, чем в РФ, пошлины, ставили на учет в полиции, затем уезжали в Россию, где и пользовались транспортным средством.

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Drom

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