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11 янв 2019

Владельцы автомобилей Jeep получат компенсацию за "грязный" выхлоп

Владельцы автомобилей Jeep получат компенсацию за "грязный" выхлоп

За спиной легендарного немецкого  Дизельгейта скрывается еще множество скандалов связанных с манипуляциями над уровнем вредных выбросов. В этом деле, как оказалось, был замечен и концерн FIAT Chrysler Automobiles

Дело в том, что Федеральное агентство по охране окружающей среды США, еще в 2017 году, выявило, что софт системы управления двигателем на внедорожниках Jeep и пикапах Ram способен изменять алгоритм своей работы и тем самым занижать уровень выбросов. Затем министерство юстиции подало судебный иск против компании, в котором обвинило концерн в использовании мошеннического софта на 104 000 проданных в США автомобилях с дизельными двигателями.

Надо отдать должное, что FCA смогли урегулировать конфликт, что называется, полюбовно. Недавно стало известно, что концерн смог заключить внесудебное соглашение и согласился на приличный штраф. Теперь производитель выплатит $311 млн Минюсту США, $75 млн властям Калифорнии, а также $280 млн денежных компенсаций владельцам 104 000 машин, то есть каждый владелец «грязного» автомобиля получит около $2700. 

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Новые Вести

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