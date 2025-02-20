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20 фев 2025

Владельцы BYD массово жалуются на переплату после запуска бесплатных функций

Владельцы BYD массово жалуются на переплату после запуска бесплатных функций

Количество жалоб на автомобили BYD резко увеличилось после решения компании сделать умные функции бесплатными для большинства моделей

По данным китайских СМИ, с 11 по 17 февраля зарегистрировано более 4 700 обращений, тогда как неделей ранее их было всего около 150. В основном жалобы поступают от покупателей, которые недавно приобрели машины и теперь требуют компенсации за переплату.

Многие владельцы утверждают, что дилеры не предупреждали их о скорых обновлениях модельного ряда. Например, один из клиентов купил гибридный седан Seal 06 DM-i, а уже через две недели вышла новая версия с улучшенными характеристиками по той же цене. В ответ на многочисленные жалобы BYD заявила, что передала информацию в соответствующие отделы, но пока не дала официального комментария.

Эксперты связывают ситуацию с ожесточённой ценовой войной на китайском авторынке. Автопроизводители снижают цены, предлагают бесплатные обновления и выпускают новые модели с беспрецедентной скоростью. Подобные случаи уже происходили: в 2023 году Tesla столкнулась с массовыми протестами в Китае после неожиданного снижения цен на электромобили.
 

При написании новости использовалась информация:
reuters

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