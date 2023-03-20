Владельцы электрокаров недовольны домашними зарядками

Американские владельцы электромобилей начали разочаровываться своими домашними системами зарядки аккумуляторов.

Средний рейтинг удовлетворённости, согласно новому исследованию J.D.Power, снизился на 12 пунктов в годовом исчислении и составил 740 баллов при максимальной оценке в тысячу баллов. При этом владельцы более новых электрокаров демонстрируют ещё меньший рейтинг: например, обладатели машин 2023 года удовлетворены своими системами только на 597 баллов.

Если же говорить о причинах недовольства, то особо выделяются две из них. Первая - низкая скорость зарядки. Вторая - постоянно повышающаяся цена на электроэнергию. Ранее, когда тарифы были ниже, первый недостаток нивелировался...