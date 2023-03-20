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20 мар 2023

Владельцы электрокаров недовольны домашними зарядками

Владельцы электрокаров недовольны домашними зарядками

Американские владельцы электромобилей начали разочаровываться своими домашними системами зарядки аккумуляторов.

Средний рейтинг удовлетворённости, согласно новому исследованию J.D.Power, снизился на 12 пунктов в годовом исчислении и составил 740 баллов при максимальной оценке в тысячу баллов. При этом владельцы более новых электрокаров демонстрируют ещё меньший рейтинг: например, обладатели машин 2023 года удовлетворены своими системами только на 597 баллов.

Если же говорить о причинах недовольства, то особо выделяются две из них. Первая - низкая скорость зарядки. Вторая - постоянно повышающаяся цена на электроэнергию. Ранее, когда тарифы были ниже, первый недостаток нивелировался...

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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