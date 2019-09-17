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17 сен 2019

Владельцы электрокаров смогут ездить по «выделенкам»

Владельцы электрокаров смогут ездить по «выделенкам»

Правда, произойдет это лишь в том случае, если  рабочая группа НТИ «Автонет» сможет каким-то образом добиться принятия нужных поправок в ПДД

Между тем, этот проект уже активно поддерживают различные профильные организации, включая фонд «Сколково» и НП «Глонасс». Здесь любопытно привести  мнение исследователей, которые полагают, что в случае, если позволить владельцам электромобилей пользоваться выделенными полосами, они смогут доехать до точки назначения на 30 процентов быстрее текущего времени (около 40 минут). Это, в свою очередь, может стать определенным стимулом для покупки электромобилей.

При этом, каких-то серьезных влияний на городской траффик не будет: «пока количество электромобилей в пропорции с обычными машинами не составит два-три процента», – подчеркнули авторы идеи. По их собственным данным, в среднем за сутки по некоторым общественным полосам будет проезжать один электромобиль, а в месяц — не более трех-четырех. 

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