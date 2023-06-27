Владельцы премиальных машин пытаются их окупить

Интересная тенденция наметилась в транспортной среде России. Оказывается, владельцы премиальных машин стали чаще сдавать свои машины в аренду

Как сообщают представители нескольких транспортных компаний, за первое полугодие количество подобных предложений выросло на 55 процентов. Большая часть предложений об аренде машин премиум-сегмента приходится на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

А как так случилось, что владельцы роскошных машин теперь готовы пускать за руль, что называется, первого встречного? Все просто – роскошь теперь обходится очень дорого! Эксперты говорят, что за прошедший год цены как на сами машины премиум-сегмента, так и на их обслуживание выросли на 50, а стоимость запчастей — на 30 процентов соответственно.