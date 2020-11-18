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18 ноя 2020

Владельцы самокатов - готовьтесь к штрафам!

Владельцы самокатов - готовьтесь к штрафам!

Минтранс РФ подготовил проект изменений в Правила дорожного движения, который касается электросамокатов, моноколес, коньков, скейтбордов и т.п. Документ в ближайшее время рассмотрит правительство

Подробности изменений в ПДД раскрыл замглавы департамента госполитики в области автомобильного транспорта Минтранса Владимир Луговенко, выступая на конгрессе Road Traffic Russia. Пакет поправок готовился с 2019 года, им предусмотрено, что в ПДД будет внесен термин «средства индивидуальной мобильности» (СИМ), под которым как раз подразумеваются электросамокаты, моноколеса, механические самокаты, скейтборды, роликовые коньки и подобные устройства. В ПДД появится блок правил для них.

Ездить на СИМ можно в определенных местах в зависимости от возраста. Детям до семи лет, к примеру, разрешат кататься в сопровождении взрослых по тротуарам и в пешеходных зонах. Лицам старше 14 лет позволено ехать по правому краю проезжей части улиц, где установлено ограничение скорости в 60 км/ч, пишет «Коммерсантъ».

Уже определены санкции за нарушения новых правил — они есть в действующем КоАП. Ст. 12.29 КоАП предусматривает штраф в 800 руб. (нарушение ПДД велосипедистом, возчиком или «иным лицом, участвующим в дорожном движении») и 1–1,5 тыс. руб. — если это же нарушение совершено человеком в нетрезвом состоянии. Вторая санкция заложена в ст. 12.30 КоАП: штраф 1 тыс. руб. будет применяться, если пользователь СИМ создал помехи для движения, 1–1,5 тыс. руб. — если катающийся кого-то сбил и нанес ущерб здоровью.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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