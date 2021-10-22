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22 окт 2021

Владимир Путин положительно отозвался об электромобилях

Владимир Путин положительно отозвался об электромобилях

Во время своего выступления на Валдайском экономическом форуме президенту России из аудитории поступало множество вопросов. Один из них был посвящен мнению об электромобилях

Надо сказать, что Владимир Путин очень положительно отозвался о данном виде транспорта, заявив, что часто пользуется электромобилями в своей резиденции в Ново-Огарёво, правда, президент не раскрыл марок и моделей электромобилей,  на которых он ездит.  Глава государства также сообщил, что не считает электрокары полностью «зеленым» видом транспорта. Он напомнил, что при производстве электроэнергии также происходит загрязнение атмосферы. «Давайте не будем вводить друг друга в заблуждение. Электромобили — хорошо, а загрязнение атмосферы при производстве электроэнергии — наверное, это не очень хорошо», — подчеркнул Владимир Путин.

А существуют ли сейчас на рынке отечественные электромобили?  В продаже на данный момент их нет, но мы знаем о том, что ведется активная разработка, как минимум, двух электромобилей. Первый -  компактный электрокар City Modul 1, который будет производиться компанией Zetta. Второй –  электрический хэтчбек «Кама-1» от завода КАМАЗ.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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