Владимир Путин поручил сделать автомобили доступнее для россиян

Президент Владимир Путин поручил принять меры по повышению доступности легковых автомобилей для россиян. Органы власти, отвечающие за данную отрасль, должны предоставить отчеты о своих действиях уже к апрелю следующего года

«Правительству Российской Федерации принять меры по повышению доступности для граждан Российской Федерации легковых автомобилей, определив целевой показатель, характеризующий увеличение такой доступности в 2023 году по сравнению с 2022 годом и рассчитываемый ежеквартально», — говорится в официальном сообщении аппарата президента.

К сожалению, неизвестно, какой смысл вкладывается в понятие доступности автомобиля. Есть предположение, что снижение цен планируется в последнюю очередь. Скорее всего будут прорабатываться вопросы льготного кредитования и прочие регулирующие рынок механизмы.