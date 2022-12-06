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6 дек 2022

Владимир Путин поручил сделать автомобили доступнее для россиян

Владимир Путин поручил сделать автомобили доступнее для россиян

Президент Владимир Путин поручил принять меры по повышению доступности легковых автомобилей для россиян. Органы власти, отвечающие за данную отрасль, должны предоставить отчеты о своих действиях уже к апрелю следующего года

«Правительству Российской Федерации принять меры по повышению доступности для граждан Российской Федерации легковых автомобилей, определив целевой показатель, характеризующий увеличение такой доступности в 2023 году по сравнению с 2022 годом и рассчитываемый ежеквартально», — говорится в официальном сообщении аппарата президента.

К сожалению, неизвестно, какой смысл вкладывается в понятие доступности автомобиля. Есть предположение, что снижение цен планируется в последнюю очередь. Скорее всего будут прорабатываться вопросы льготного кредитования и прочие регулирующие рынок механизмы.

При написании новости использовалась информация:
Kremlin.ru

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