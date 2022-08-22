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22 авг 2022

Власти Австралии помогут молодым водителям купить новые машины

Власти Австралии помогут молодым водителям купить новые машины

Современные требования экологии и безопасности приводят к тому, что власти разных стран начинают принудительно омолаживать национальный автопарк разными способами. Кто-то действует запретительными мерами,  кто-то наоборот – оказывает помощь.

Возьмем, к примеру, европейские страны  - они вводят экологические ограничения на въезд в центры мегаполисов, в результате чего простые люди просто вынуждены менять машину, чтобы просто проезжать в центр на личном транспорте. Но сегодня мы рассмотрим положительный пример.

Итак, Австралия. Здесь власти объявили о субсидии в 5 тысяч местных долларов (3,5 тысячи долларов США или примерно 200 тысяч рублей) для молодых водителей. Деньги можно будет потратить на обмен своего старого автомобиля на новый, более современный и безопасный.

Разумеется, есть и важные условия. Деньги добываются не просто так. Во-первых, надо сдавать в Trade-in транспортное средство. Во-вторых, оно должно быть не моложе 16 лет и иметь максимум двухзвёздный рейтинг местной ассоциации ANCAP. В третьих, в программе могут поучаствовать лица не старше 25 лет.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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