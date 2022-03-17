Власти Германии решили сдерживать цены на топливо скидками

Цены на топливо в Европе, да и не только, скачут от одного максимального значения к другому. Власти стран находятся в постоянном поиске способов снижения финансовой нагрузки на население и регулировки стоимости топлива

К примеру, в Германии было принято решение внедрить систему государственных скидок. Фактически, весь механизм будет выглядеть так - водитель оплачивает стоимость топлива со скидкой, а после Минфин компенсирует заправщикам разницу. Конкретные цифры не озвучиваются, но у регулирующих органов стоит цель – сделать так, чтобы простые люди платили менее двух евро за литр топлива. Вероятнее всего скидка составит около двадцати евроцентов. Для покупателей топлива это означает, что любой, кто наполняет бак в 50 литров по 2,20 евро, должен будет заплатить 100 евро вместо 110.

Общественные эксперты заявили, что этот механизм дорого обойдется бюджету страны - скидка в 20 евроцентов, предложенная министерством финансов, обойдется Германии от 10 до 13 миллиардов евро. Скидка в 30 евроцентов за литр потянет затраты от 15 до 19 миллиардов евро.