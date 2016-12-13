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13 дек 2016

Власти Японии планируют урезать субсидии на приобретение электрокаров

Власти Японии планируют урезать субсидии на приобретение электрокаров
Автор фото: фликр.ком

Пресс-служба Министерства экономики, торговли и промышленности Японии сообщает о грядущем сокращении объема денежных средств, выделяемых из государственного бюджета на субсидирование приобретения населением электрических автомобилей.

Как отмечается в официальном сообщении ведомства, субсидии не будут урезаны напрямую. Вместо этого Министерство планирует ввести новые более жесткие требования при выдаче этих субсидий. Если сейчас, по данным, предоставленным самим ведомством, субсидии из госбюджета получают около 90% всех конечных покупателей электромобилей в Японии, то в следующем 2017 финансовом году, который начинается в апреле текущего года, эта доля будет сокращена на 10%. В 2018 финансовом году также планируется аналогичное сокращение.

Стоит отметить, что на данный момент во многих развитых странах наблюдается обратная тенденция – увеличение субсидий на приобретение «зеленых» автомобилей. Так, в апреле текущего года власти ФРГ подписали соглашение о субсидировании покупок полностью электрических и гибридных автомобилей с тремя крупными концернами – BMW AG, Daimler AG и Volkswagen AG.

Размер компенсации, которую получат покупатели таких автомобилей, составит 3 000 евро для «гибридов» и 4 000 евро для электромобилей. В общей сложности на эту программу из государственного бюджета Германии было выделено 1,2 млрд евро. Кроме того, еще 300 млн евро в рамках того же соглашения будет пущено на развитие необходимой инфраструктуры для «зеленых» автомобилей.

Соглашение подписано сроком на четыре года и его условия еще могут быть пересмотрены и изменены по соглашению сторон. Однако на данный момент единственным требованием для получения субсидий является стоимость автомобиля. Так, она не должна превышать 60 000 евро. Таким образом, ни один автомобиль из линейки Tesla Motors не подпадает под действие этой программы.

По другому пути пошли власти Норвегии. Власти королевства приняли решение не субсидировать приобретение «зеленых»  автомобилей напрямую, а предоставить полный 100-процентный налоговый вычет на такие сделки. Кроме того, уменьшена комиссия при регистрации экологически чистого транспортного средства.

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При написании новости использовалась информация:
Мотор, Deutsche Welle, Финмаркет, Автостат

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