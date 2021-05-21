Власти Москвы будут ограничивать скорость самокатов

Департамент транспорта заявил о внедрении специальных замедленных зон для самокатов. Ограничения будут накладываться лишь на арендные транспортные средства.

Ограничения скорости до 15 км/ч будут действовать в Сокольниках, на ВДНХ, в Парке Горького, в Театральном проезде и на Большой Лубянке. Операторы «шэринговых» сервисов самокатов при помощи геолокации будут определять местонахождение самоката и дистанционно включать ограничитель. Как только самокат покинет зону, ограничения будут сняты.

Между тем, еще в ноябре прошлого года МВД и Минтранс выдвинули инициативу применения отдельных дорожных знаков для электро­самокатов, моноколёс, сегвеев и другого электрического транспорта. Иначе говоря, для средств индивидуальной мобильности