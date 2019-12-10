Автомобильный портал Motorpage
10 дек 2019

Власти Москвы готовят водителям новогодний подарок

Власти Москвы готовят водителям новогодний подарок

С 1 по 8 января включительно можно будет ставить машину бесплатно на любой стоянке, которая входит в зону парковочного пространства Москвы

Парковка на улицах Москвы станет бесплатной в период с 1 по 8 января включительно. Это касается, в том числе, стоянок с тарифом в 380 рублей в час в дневное время. При этом плоскостные парковки со шлагбаумом в новогодние праздники будут работать по действующим тарифам. Об этом сообщается на официальном сайте «Московского паркинга».

«Новогодние гуляния в столице пройдут на различных площадках, на них ожидается большое количество москвичей и гостей города. Мы просим автомобилистов быть внимательными и оставлять машины только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помех на дорогах и не мешать горожанам добираться до мест проведения праздничных мероприятий», - цитирует Autonews  пресс-службу  ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Golf

Российский Volkswagen Golf лишится DSG

10 декабря 2019

Парковку можно будет оплатить в рассрочку

10 декабря 2019

«Дизельгейт» продолжается

10 декабря 2019
Jeep Cherokee 2014

Jeep отправляет машины на сервис

10 декабря 2019

Land Rover работает над максимально простым внедорожником

10 декабря 2019
Mazda CX-30 2020

Mazda CX30 сертифицировали для России

10 декабря 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 4 - chery tiggo 4 2020 четырехъядерный процессор Тест драйв
06 декабря 2019

Chery Tiggo 4
"Четырехъядерный процессор"
Audi Q3 - audi q3 2019 почему audi q3 ни разу не женский автомобиль
Тест драйв
02 декабря 2019

Audi Q3
"Почему Audi Q3 ни разу не женский автомобиль"
Lexus ES - lexus es 2019 он представит вас в лучшем виде
Тест драйв
28 ноября 2019

Lexus ES
"Он представит вас в лучшем виде"
Renault Kaptur, KIA Soul - сравнительный тест kia soul 2020 и renault kaptur 2016 заглянем под костюмчик: чем сильны renault kaptur и kia soul кроме внешности
Сравнительный тест
11 ноября 2019

Renault Kaptur, KIA Soul
"Заглянем под костюмчик: чем сильны Renault Kaptur и KIA Soul кроме внешности"

Написано новостей:

2 4 8 2 9