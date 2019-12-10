Власти Москвы готовят водителям новогодний подарок

С 1 по 8 января включительно можно будет ставить машину бесплатно на любой стоянке, которая входит в зону парковочного пространства Москвы

Парковка на улицах Москвы станет бесплатной в период с 1 по 8 января включительно. Это касается, в том числе, стоянок с тарифом в 380 рублей в час в дневное время. При этом плоскостные парковки со шлагбаумом в новогодние праздники будут работать по действующим тарифам. Об этом сообщается на официальном сайте «Московского паркинга».

«Новогодние гуляния в столице пройдут на различных площадках, на них ожидается большое количество москвичей и гостей города. Мы просим автомобилистов быть внимательными и оставлять машины только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помех на дорогах и не мешать горожанам добираться до мест проведения праздничных мероприятий», - цитирует Autonews пресс-службу ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).