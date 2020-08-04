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4 авг 2020

Власти Москвы назвали самые популярные магистрали у дачников

Власти Москвы назвали самые популярные магистрали у дачников

Власти Москвы составил рейтинг самых загруженных магистралей города по пятницам и посоветовали жителям столицы добираться до дома на общественном транспорте

В рейтинг самых популярных дачных дорог в этом году вошли Ярославское шоссе, Варшавское Шоссе и проспект маршала Жукова. Об этом сообщает департамент транспорта столицы. Также в список самых загруженных трасс Москвы по пятницам вошли Можайское шоссе и Липецкая улица.

В ведомстве спрогнозировали, что из-за большого количество москвичей уезжающих на дачи, дорожная ситуация в городе традиционно будет очень тяжелая. Пробки на трассах столицы могут достичь 8 балов. «Выбирайте альтернативные пути, а чтобы еще быстрее добраться домой — лучше пересесть на общественный транспорт», — посоветовали в департаменте транспорта.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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