Власти Москвы составил рейтинг самых загруженных магистралей города по пятницам и посоветовали жителям столицы добираться до дома на общественном транспорте

В рейтинг самых популярных дачных дорог в этом году вошли Ярославское шоссе, Варшавское Шоссе и проспект маршала Жукова. Об этом сообщает департамент транспорта столицы. Также в список самых загруженных трасс Москвы по пятницам вошли Можайское шоссе и Липецкая улица.

В ведомстве спрогнозировали, что из-за большого количество москвичей уезжающих на дачи, дорожная ситуация в городе традиционно будет очень тяжелая. Пробки на трассах столицы могут достичь 8 балов. «Выбирайте альтернативные пути, а чтобы еще быстрее добраться домой — лучше пересесть на общественный транспорт», — посоветовали в департаменте транспорта.