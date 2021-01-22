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22 янв 2021

Власти Москвы озвучили регламент ПДД для электросамокатов

Власти Москвы озвучили регламент ПДД для электросамокатов

Российские власти на данный момент ведут обсуждения по скорому внедрению поправок в ПДД, которые касаются электрических самокатов

Как обычно, есть целая россыпь нюансов. Во-первых, вводится термин СИМ (средство индивидуальной мобильности). Что к ним относится? Итак, читатели Motorpage, загибайте пальцы: электросамокаты, гироскутеры и подобные им устройства. Однако, важно заметить, что и обычные скейты, ролики попадают под это определение. Это означает, что даже роллеру придется соблюдать комплекс правил.

А он таков. Во-первых, максимальная скорость подобных транспортных средств при передвижении по проезжей части не должна превышать двадцати пяти километров в час. Во-вторых, при передвижении по тротуарам пилот должен двигаться со скоростью пешехода, у которого приоритет. Выезд СИМ на магистрали запрещен. Кроме того, если максимальная скорость такого транспорта превышает 25 километров в час, то владелец уже должен обладать правами категории «М».

При написании новости использовалась информация:
РБК

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